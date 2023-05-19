北市博愛特區路樹倒塌 重慶南路2車道受阻 15:562023/05/19 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（19）日15時22分臺北市中正區重慶南路一段126巷口1棵路樹（直徑約1公尺、高約4公尺）倒塌，無人員受傷。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（19）日15時22分臺北市中正區重慶南路一段126巷口1棵路樹（直徑約1公尺、高約4公尺）倒塌，無人員受傷，影響重慶南路2線車道無法通行，警方在現場已劃設警戒線。 土城驚傳死亡車禍 汽機車對撞 騎士捲入車底傷重不治 竹縣10鄉鎮雨量破警戒值 多處積淹水 與迪尚特戰火升級 迪士尼取消佛州興建新園區計畫 #重慶南路 #北市 #博愛特區 #路樹倒塌 #2車 也許您會感興趣 推薦閱讀 3月底房間開天價遭重罰 這「旅館」哄抬房價又被抓 11:052023/05/19 生活 女保險員疑違規穿越敦化北路 遭百萬保母車撞飛身亡 14:592023/05/19 社會 宣導反家暴 瑞芳吉慶社區理事長陳新美追垃圾車跑 12:252023/05/19 寶島 長榮航空攜手新北市府 「新北天際影展」三萬英尺上架 13:302023/05/19 財經 第8屆鐵路便當節登場 42家業者齊聚台北車站 13:402023/05/19 生活 彰139縣道上耍帥翹孤輪吸追焦 重機騎士遭檢舉GG了 10:552023/05/19 社會 特爾電力攜手國泰航空 首創充電可賺里程數 14:002023/05/19 財經 明台高中學生自學戰鼓奪全國第二 為75周年校慶熱鬧開場 14:392023/05/19 寶島 豪雨狂炸新竹！竹北中和街地下道淹水3車險滅頂 駭人畫面曝光 09:062023/05/19 社會 傭兵證實俄撤巴赫姆特附近 反攻前烏半年來最大斬獲 13:412023/05/19 國際 台灣高鐵7月起增開9班次 後天起周日北上自由座倍增 13:352023/05/19 生活 南大熱舞賽回來了 近百名南台灣高中職生齊聚阿勃勒樹下秀舞技 11:282023/05/19 寶島 台61線水淹過車輪緊急封路 瞬間暴雨轎車受困畫面曝 10:362023/05/19 生活 賴清德IG破10萬追蹤 影片喊讚數再達標就送「這個」 14:182023/05/19 政治 庾澄慶遭傳「突發心臟病亡」 經紀人不忍回應了 14:012023/05/19 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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