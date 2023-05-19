小便後出現許久不散的泡沫，千萬要小心！馬偕紀念醫院泌尿外科主治醫師李致樵表示，一般而言，小便有泡泡是正常的，多半會在10～20秒內消散，但如果超過1分鐘就要擔心恐是因糖尿病、紅斑性狼瘡，或是腎臟功能受損、尿道發炎、攝護腺肥大所致，務必就醫檢查是否為尿蛋白或糖份過量。

李致樵在臉書粉專發文指出，無論男女，小便時因為排尿水柱衝擊到水面上，本來就很容易因為物理現象產生暫時性的泡沫，正常來說泡沫會在10～20秒內慢慢消散。除此之外，劇烈運動後或是久站、攝取過多蛋白質食物、懷孕、泌尿道手術後及攝取水份太少等，都可能讓尿尿有異常多的泡沫產生，這屬於正常的生理現象，此時通常泡沫會在短時間內散去，不需要特別擔心。

不過李致樵也提醒，如果有攝護腺肥大、腎臟功能受損、糖尿病、紅斑性狼瘡、尿道或膀胱發炎等疾病，小便時也可能會有泡沫，要特別留意。若泡沫超過1分鐘後仍久久未散，就需要到泌尿科或腎臟科驗尿，檢查尿液中的尿蛋白或糖份是否過量。

李致樵坦言，一般驗尿驗出1次蛋白尿不準，需要驗2～3次，若真的持續有蛋白尿，則可能要做進一步的檢查，包含24小時尿蛋白定量測試、抽血驗腎功能、腎臟超音波甚至腎臟切片。最後他也呼籲，小便有泡沫不一定是病，大部分都是暫時性的，不過即便如此也要謹慎以對，一旦發現不對勁就要前往醫院驗尿檢查。