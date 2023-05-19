今年端午節連假是6月22日至25日共4天，端午節是連假首日，高速公路局預估假期交通量是110至123 mvk（百萬車公里），又以連假首日123 mvk最高，接近歷史最高點，且首日南向可達70mvk，是平日的1.6倍。高公局研判端午節連假以返鄉及旅遊旅次為主，假期第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。

高公局表示，依照往日情況，連假首日上午6點車多、7點就會壅塞，國5從清晨5點就開始車多。

端午節到來，高公局將制定交通管制措施(高公局提供)

高公局規劃7大交通疏導措施，首先是匝道封閉的部分，從6月22日5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口（因應國1西螺穿越橋改建工程），0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。6月23日5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。6月24日至25日每日12至21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，6月22日上午6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；6月24日至25日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道將採高乘載管制。

收費方面，6月22日至25日都是單一費率，其中國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折，每日0至5時國道全線暫停收費。

開放路肩方面，現有措施照常，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

匝道儀控方面，假期間將視各交流道行車狀況採匝道儀控管制並機動調整。

替代道路方面，國5頭城往坪林地區建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區建議改走台61；國6南投往返台中地區建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統建議改走台74接國4。

暫停施工方面，6月21日12時至25日24時，國道全線暫停施工及例行養護。不過部分長期工程仍有占用路肩或縮減車道情形，其中國1西螺交流道南向路段因西螺穿越橋改建工程縮減集散道車道而易有壅塞情形，除匝道封閉措施減少車流，亦建議民眾提前從北斗交流道駛出前往西螺地區。

[112年端午節連續假期國道疏運措施宣導網址]

https://www.freeway.gov.tw/upload/html/202333291/