【全程字幕】開鍘前出手！郭正亮宣布退出民進黨 狠批「這些事」雙標：離建黨初衷越來越遠 @ChinaTimes ​

前立委郭正亮今（19）日發出聲明，稱被人檢舉損害黨，因此宣布退出民進黨。對此，民進黨發言人張志豪回應，言論自由不代表可以抹黑栽贓，將依照黨內評議程序處理。民進黨中評委賴瑞隆表示，面對國內外認知作戰的時候，謹慎善用言論自由。郭正亮也回應，請民進黨告訴大眾，在真相浮上檯面之前，言論自由與抹黑該如何區分；郭強調，他的評論都有所本，「你(指民進黨)也可以質疑我，你覺得我有哪一件事情是無所本，那就具體來談」。

賴瑞隆今日上午在立法院接受媒體聯訪時表示，民進黨尊重言論自由，但不適宜過度用不是事實的話批評，郭的發言跟事實有落查，應該先去查證，期盼黨內同志秉持事實給予黨正言，特別面對國內外認知作戰的時候，謹慎善用言論自由，確保台灣民主自由。

對此，郭正亮接受媒體訪問表示，他並非執政黨，在野的人包括媒體，都不可能掌握全部的事實，若民進黨在全部事實浮上檯面之前，就將所有的推論、質疑，都解讀成抹黑，會讓媒體沒辦法做下去。郭指出，行政部門會避免行政機密外洩，所以許多事件會受到質疑，像BNT疫苗採購就是最典型的例子。

對於張志豪說他的言論詆毀、抹黑民進黨，郭正亮回應，這牽涉到對言論自由的認識，如果民進黨認為抹黑和言論自由可以區分，「那你告訴我在真相還沒有浮上檯面之前要如何區分？」

郭正亮解釋，刑法中也有規定，有所本、基於批評、沒有惡意動機，台灣都會判處無罪，他也直球對決，「你(指民進黨)也可以質疑我，你覺得我有哪一件事情是無所本，那就具體來談」。如先前總統府駁斥是因為慈濟才改變BNT的決策，郭正亮指出，因為有很多工商業想買疫苗被阻止，但後來總統府就改變了決策，他對此一定會有推論，也絕對是有所本。

郭正亮也提到，民進黨還是會容許某些不同言論，像是游盈隆、呂秀蓮等人也會有不同意見，這取決於這個政黨想要讓外界如何認知你。

有媒體追問，退黨的原因是否是因為總統蔡英文箝制言論自由，郭正亮也坦言，這問題在蔡英文第二個任期變得越來越嚴重，本以為 2019年曾被網軍攻擊的賴清德會改變，但他成為候選人之後還是一樣，因為這些人現在轉而支持他，所以賴也不去追究，在地方選舉大敗後，也以為民進黨會改變，結果執政還是一樣傲慢。

郭正亮也提醒，「賴瑞隆要小心被政府認知作戰，我研究國際政治、做直播節目已經一年多，掌握的訊息一定政府還多，政府為了執政的目標，自然也會掩蓋部分訊息」。

對於退黨後的下一步，郭正亮表示，民進黨還有很多優秀的同志，他也認識很多國民黨、民眾黨的好朋友，變成無黨籍之後也更方便公開幫助，接下來會以幫助別人、改變別人來發揮自己的影響力。