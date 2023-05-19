國民黨17日徵召新北市長侯友宜角逐2024總統選戰；而民眾黨秘書長周台竹同日也宣布，提名黨主席柯文哲挑戰大位，三腳督情勢形成。一份最新的民調顯示，侯友宜以30%支持度擊敗賴清德，在2024的戰局處於領跑地位。對此，媒體人韋安也分析越進入選戰，越被比較，侯就會變得越強。

《TVBS民調中心》今（19）日公布最新民調結果，侯一舉獲得30％的民眾支持奪冠，接下來分別是賴清德的27％及民眾黨主席柯文哲的23％，不過還有20％的民眾未表達意見。

韋安在臉書指出，根據最新民調，侯友宜被徵召後，民意支持全面第一。他強調，自己前兩天po文，本來以為需要2個月，侯的民意支持才會追趕到變第一，沒想到侯一被徵召，民意就立即反應出來。他分析，侯友宜長期民意的基礎，包括被人民「信任度」，和與人民「感情溫度」都沒有改變過，所以，侯目前為止還3人中的最強者，而且越進入選戰，越被比較，侯就會變得越強。

韋安指出，除了比別的候選人有更多有感的政績，接地氣以民為天的民主素養，侯友宜也已全面展現出，在兩岸國際領域的潛力、戰略主張、創和能力。韋還統整了自己對侯友宜過去和未來「預言」，分別為：

一，2023九合一選舉，可大贏對手40萬票

二，長期民意基礎穩固，一旦被徵召，民意支持度將重回第一，並絕對領先

三，2024之戰，無論3腳督或一對一，侯都贏面都最大，「幾乎是穩贏」！

對於侯友宜，韋安更是認為，其只動了3分之1的能量和謀略，後面還有許多其它的優勢會陸續展現出來，且侯最大的「優點」和「底氣」，就是「來自基層，不忘人民」，同時侯友宜也最知道人民真正渴望和需求是什麼，不是天花亂墜的論述和大道理，而是平平安安，改善生活和沒有恐懼地過日子。