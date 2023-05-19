智邦第一季雖受季節性因素影響，但單季營收196.86億元，季減少11.3%、年增加25.2%，仍創歷史同期新高水準，略高於預期，也因營收規模較往年擴增帶來經濟效益，在關鍵晶片供給的改善下，美系ODM積壓的定單庫存可望快速出貨，低階款ODM代工產品出貨又減少，產品組合轉佳，毛利率為21.9%，同樣優於法人圈原先預期，且因毛利率維持上季水準，智邦第一季本業獲利優於預期，即使台幣升值造成匯損，導致業外淨損0.47億元，單季稅後淨利20.37億元，季減少13.1%、年增加58.3%，單季每股獲利為3.65元，營運仍為歷史同期新高。

展望第二季，法人指出，智邦第二季因美系客戶積極導入自行開發的AI產品，使相關智慧網卡處於新舊產品交換期，新產品測試與開發皆需時間投入，短期內網卡產品需求些微疲軟，故下修智邦整體營收預估1.1%至199.86億元、季增加僅1.5%，但也因第一季產品組合優於預期與毛利率較低之網卡產品占比下降，毛利率較高之資料中心產品需求回升，故將毛利率預估由20.8%調高至與第一季相近之21.9%，且一併上修營業淨利預估5.9%、至26.08億元、季增加0.8%，單季稅後淨利21.07億元，季增加3.4%，每股稅後淨利落在3.78元，獲利重回成長軌道，營運漸入佳境。