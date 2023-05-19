▲成功國中林子家等5名同學打造的「結合手機安全帽裝置」馬來西亞發明展獲得金牌，現場說明運作方式。（成功國中提供／徐佑昇基隆傳真）

▲二信高中參賽也奪得3金牌、6銀牌、1銅牌、9特別獎及大會特別獎。（二信高中提供／徐佑昇基隆傳真）

2023年馬來西亞國際發明展日前結束，基隆子弟包含成功國中林子家團隊以及二信高中均有奪金的優異表現。其中成功國中以「結合手機安全帽裝置」，透過與手機連動，讓騎腳踏車的安全帽警示燈，能夠隨著路旁車輛越接近閃動頻率越快，加強駕駛的注意，也確保自行車騎士安全。另外二信高中奪金作品有「光導引停車場」、「植物保母-智慧盆栽」及「住家安全小精靈」3件作品，今年有來自19個國家、超過200位參賽者，在近千件作品中獲獎實屬難得。

奪金的「結合手機安全帽裝置」是由成功國中5名學生，分別是9年級林子家，與8年級的陳盈安、邱詠樂、白翌廷、葉翊暄共同研發設計。這項發明是學生發想，針對腳踏車以往單純安全防護設備的缺失，加以改良增加安全帽上閃光設備，並結合手機操作。

該裝置於騎腳踏車時，當車輛越接近時，利用光線的強弱驅動IC運作，將光線轉換為數位信號，可加快自行車安全帽上的LED燈閃爍頻率，將強汽機車駕駛對於自行車騎士的注意，也增加夜間自行車騎士的安全。

值得一提的是，成功國中因經費有限一度不能比賽，幸有教育處提供培訓經費、加上議長童子瑋牽線慶安宮協助報名費、以及愛家基金會的老師陳漢興牽線沛杰公司陳董事長協助團費，最後校長也募捐，有各界幫忙與打氣，才能在國際舞台發光發熱。

成功國中校長張志明說，這項發明既能搭配「綠色載具」的自行車，又增加安全性，在高油價的時代又沒有汙染的問題，符合低碳的概念。

二信高中主任劉兆祥也率隊參加，共抱回3金牌、6銀牌、1銅牌、9特別獎及大會特別獎。其中金牌有「光導引停車場」、「植物保母-智慧盆栽」及「住家安全小精靈」3件作品。