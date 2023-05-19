苗栗縣頭份市永和山水庫19日蓄水率已回升至61％。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉及三灣降下豪雨，中港溪水量明顯混濁變大。（謝明俊攝）

苗栗縣全縣從19日中午開始降下豪大雷雨，短短4個小時在苗栗縣西部及東南部鄉鎮帶來破百雨量，尤其是鯉魚潭水庫集水區域的大湖、三義、泰安及卓蘭等鄉鎮分別降下91公釐至123公釐的雨量，可望將鯉魚潭水庫蓄水提昇至4成5以上，永和山水庫蓄水率更回升至61％，明德水庫則有78％，在這波豪大雨後，明德水庫蓄水量有望回到滿水位狀況。

苗栗縣全境從19日凌晨就出現局部雷雨，但雨勢並不大，隨著鋒面往南移動，苗栗縣中部、西部及東南部等區域，從上午11點開始就是烏雲蓋頂，整個天空有如黑夜一般，接近中午開始伴隨著雷擊降下短時強降雨，短短4個小時就降下驚人雨量，部分區域更出現破百雨量。

其中鯉魚潭水庫的集水區中，泰安鄉降下91公釐、卓蘭鄉96公釐、三義鄉117公釐，大湖鄉最高有123公釐，目前雨勢雖然減緩，但仍持續降雨，目前鯉魚潭水庫進水量已經大幅提升至59萬公噸，蓄水率已經突破拉回至40％，預估可以補進900萬噸水量，讓蓄水率回升至4成5以上。

永和山水庫的主要集水區南庄鄉山區，至目前已降下56公釐雨量，整個中港溪的水量明顯變大上升，由於永和山水庫主要水源是依賴田美堰攔水經由南埔圳輸水進入水庫，輸水速率受限，水庫水位上升速度緩慢，有許多降雨隨中港溪排入竹南海口，目前永和山水庫蓄水率已回到61％，水位繼續回升中。

至於明德水庫在4月底的一波強降雨，讓蓄水量一天就從29％回升至78％，並維持水位至今，19日的短時強降雨帶來獅潭鄉51公釐、頭屋鄉82公釐的雨量，明德水庫水位可望回升接近滿水位。