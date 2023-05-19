來自麥寮鄉的菱蓉有機小舖，農友許峰銘原本從事慣行農業10年，改為有機耕作10年，主要種植有機花生、胡蘿蔔、玉米等。（周麗蘭攝）

雲林縣府開辦「智慧農業大學」，今天舉行第三屆學員成果展示與展售。（周麗蘭攝）

雲林縣府開辦「智慧農業大學」兼具理論與實務，讓學員掌握新知與社會脈動，提升專業農夫能力，今年第3屆共開10班、360人次學員參加，今（19日）在縣府門口舉辦成果展，吸引不少人用鈔票把產品「下架」。

2年前因製造業不景氣，農友賴大成回到古坑鄉新庄村開設「桂啡農場」，在9分地農場種植咖啡、樹葡萄、玉米筍、大豆、水蜜桃、黃金果，全部以有機農法生產。

參加智慧農業大學課程是為了專心建設農場，他已獲得綠色保育標章、環境教育人員證書，目前接受食農體驗預約，尤其是小朋友的戶外教育。

雲林縣超過6成人口從事農業相關工作，維持穩定產量與品質至為重要，雲林縣府開辦「農業大學」多年，3年前再開辦「智慧農業大學」，以知識經濟為農民創造利潤，同時打響「雲林良品」聲名。

縣長張麗善表示，智慧農業大學的任務是幫助農友建構安全與科技生產環境、輔導接受驗證、開拓內外銷通路， 理論與實務兼具，透過上課、研討、論壇、實務操作，學員提升生產、行銷技術，擴大與同業交流，也養成學習的習慣。

去年智慧農業大學報名十分熱烈，多達360人次報名，第一階是「產業技術課程班」，開設農業入門、無人機入門、農業進階友善、農業進階有機及加工進階等5門技術課程。

第二階段是「專業職能課程班」，開設行銷管理、無人機證照、智慧農業、休閒農業及農產加工等5門專業職能課程。

今（19日）在縣政府親民廣場舉辦成果發表及農夫市集活動，展示智慧農業大學提升農民生產技術及行銷能力的成果。