為推動科技產業發展、串聯南台灣科技廊帶，國科會19日舉辦屏東科學園區動土典禮，包含行政院長陳建仁、前院長蘇貞昌、國科會主委吳政忠、屏東縣長周春米等人皆出席見證。

周春米提到，2020年高鐵延伸屏東經前院長蘇貞昌拍板定案後，在前縣長潘孟安爭取下，行政院陸續加碼科技產業園區擴區、科學園區及實驗中學等，再搭配縣府推動的國際棒球場運動園區，未來這面積307公頃高鐵特定區，將會是一個產業、生活、教育一體的新都心。

在眾人引頸期盼下，屏東科學園區19日正式動土。（林和生攝）

她特別指出，屏東科學園區最特別的地方在於是台灣第一個宣示以先進太空領域為產業主軸的科學園區，有國際機構預估，2040年全球太空產業產值會超過1兆美元，是台灣發展絕佳機會。

屏東科學園區動土是推動屏東發展脫胎換骨的里程碑，她也藉此向行政院提出三點建議，包括盼中央各部會聯合招商，為屏東帶來好的產業與一流的廠商；並請求國科會協助引入國家科學研究機構進駐，以達帶領廠商進駐效果；再來就是希望中央與屏東在地的大專院校合作，針對未來產業發展主軸，引入適當人才培育的資源。

吳政忠當場承諾，會以降低租金為廠商進駐的誘因，也會用最大力量把最優秀人才帶進來。