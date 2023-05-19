本土第四波疫情再起！有醫師分享一名住院患者突然病情惡化，一驗發現確診新冠肺炎，讓他直說「這就是院內交叉感染啦」，而這名患者今（19）日也傳出病危的消息，醫師表示，目前院內確診者與無確診者「混住」，門診也都一起看並無分流，且專責病房也被撤除，「病人一多一樣到處傳染」。

台北巿立聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨日在個人臉書發文指出，有一名住院患者原本病情逐漸好轉，不料最近突然惡化，一驗果然確診新冠肺炎。蘇一峰感嘆，疫情結束後專責病房就被撤除，才會導致院內交叉感染的情況發生，直說：「待辦公室吹冷氣，吹說疫情結束當防疫英雄！不在第一線的人，真的沒資格說疫情結束了！」

蘇一峰今日下午再度更新該名患者的情況，心痛地說：「院內交叉感染COVID的病人病危了…」，表示目前院內確診者與無確診者「混住」，門診也都一起看，並沒有分流，再加上疫情期間許多醫護人員過勞，疫情爆發時取消專責照顧津貼等情況，「當額外資金資源沒有挹注醫療到位，遇到重大公衛問題時，台灣的醫療網就脆弱不堪」。

另外，蘇一峰也在留言串中補充說明，院內交叉感染的患者更容易重症死亡，因為這群住院患者本身就是因為身體差、慢性病多才會住院。有網友好奇，醫院若想要預防院內感染，應該可以執行分流，「常規就應該進行的」，蘇一峰則回應，「分流了，但是沒有專責病房制度，病人一多一樣到處傳染」。