「柯珊配」有譜？柯文哲競選主軸曝光！ 黃珊珊：他會說到做到

民眾黨主席柯文哲挑戰2024年總統，由台北市前副市長黃珊珊接任競選總幹事，外界關注「柯珊配」是否有譜？黃珊珊今天下午在台玻大樓辦公室受訪時未否認，僅表示自己先把總幹事做好，才能夠讓更多人來支持他們。

對於是否會不會出任副手？副手人選討論進度為何？黃珊珊回應，副手會向天下徵才，畢竟這場大選攸關台灣未來很重要的關鍵期，她現在的任務是做好總幹事的工作，希望把相關參選信念、政策、理想、目標，藉由參選過程說清楚，到時候會再正式跟大家公布副手人選。

至於向天下徵才是否包括鴻海創辦人郭台銘，黃珊珊嘆了一口氣說，「天下就很大，所以誰都有可能」。另外，柯昨天透露他要郭台銘不要在生氣之下做決定，對於郭董做了什麼決定，黃表示她不清楚，因為自己不在他們談話當中，柯文哲常常說，不要在生氣的時候做決定，理性、冷靜可以做比較完整的決定。

媒體追問「柯珊配」確定不可能嗎？黃珊珊則說，各位不要想太多，「我先把總幹事做好，總幹事做好，才能夠讓更多人來支持我們」，這才是最重要的。