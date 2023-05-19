台中捷運10日遭興富發一處建案工地吊臂砸中，造成1死10傷。新北市議員金瑞龍、蘇泓欽今在議會質詢均關切表示，不管是新北環狀線或未來將完工的捷運三鶯線都是無人駕駛系統，希望市府以台中事故為鑒，做好緊急應變SOP。對此，新北市捷運局長李政安表示，三鶯線月台已有緊急停車按鈕，中期計畫研議新北環狀線月台也增設緊急停車按鈕。

金瑞龍表示，新北環狀線目前採無人駕駛，與中捷相同，希望捷運局以中捷為前車之鑑，預先檢查或更新設備，避免憾事再度發生。

李政安說，新北環狀線靠行控中心控制車輛，經營權23日將回歸新北，因應中捷意外事故，已請新北捷運公司製作SOP以及檢討，無人駕駛配有隨車人員，車上有設緊急停車按鈕，但在車廂面板上，短期已改變SOP，隨車或站務員不須通報，可直接採取停車措施，比較高風險地段面板可能提前開啟，以便隨時應付緊急狀況。

李政安補充，環狀線月台目前無緊急停車按鈕，不過有緊急斷電箱，可以讓車輛停止，由站務人員對現場狀況做斷然處置。

蘇泓欽指出，三鶯線預計2025年完工，如有缺點現在還有改善機會，不要只是靠人去看或鐵軌偵測有無異物掉落，質疑科技是否太落後了，畢竟現在自駕車都能環景偵測了。

李政安說，中捷意外是從天而降，新北環狀線如偵測有異物掉在軌道上就會自動停車，此外，列車還有影像與監控系統等安全裝置，做為緊急應變。

新北捷運公司補充，針對異物掉落軌道檢討3種不同情境的處理步驟，當列車進站前月台區掉落異物；由隨車人員壓下緊急停車按鈕，引導旅客疏散，通報行控中心。

列車停於月台區前方掉落異物；由隨車人員或站務人員阻擋車門或月台門，引導旅客至月台區，通報行控中心；列車行駛途中前方掉落異物；隨車人員引導旅客向後疏散，接著壓下緊急停車按鈕，通報行控中心。