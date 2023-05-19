為發揮「以大帶小」的影響力，攜手供應商夥伴提升低碳意識，光寶早自2021起，推動「光寶永續供應鏈綠色轉型專案」，共協助65間供應商夥伴推動溫室氣體盤查；也與第三方合作展開供應鏈夥伴的節能體檢，找出關鍵能耗原因並加以改善，2022年總節電潛能高達567萬度。在氣候倡議上，更帶動了31家夥伴企業一同加入氣候聯盟，具體展現推動永續價值鏈的決心，同時，光寶供應商評鑑機制規畫擴大永續評分項目，加速供應商碳數據揭露與產品低碳化的進程。

為推動低碳永續發展，協助供應鏈共同建構低碳競爭力優勢，光寶科技今(19)日舉行全球供應商大會，採取線上與實體同步進行方式，邱森彬指出，光寶啟動「555減碳行動」，要同時達到「碳強度」年減5%、下一代產品「碳足跡」減碳5%，以及「2050年淨零排放」等三大目標，建構供應鏈夥伴的減碳競爭力是我們不可或缺的一環，光寶除了領先以嚴格標準降低自身碳排放，更將發揮影響力，協助供應商夥伴成功低碳轉型，在「555減碳行動」的碳排放、碳足跡與碳倡議三個面向上，協助供應商夥伴達到製程與材料的全面低碳設計提升，並共同投入氣候倡議。

此次低碳供應商大會聚焦於「凝聚、低碳、共贏」三大核心主軸，並藉由業界專家分享國際淨零趨勢、企業碳管理以及廠區節能減碳實務經驗，大會場外更準備策展攤位，提供最新產學研的低碳材料技術與企業碳管理方案資訊作為交流，為創造更永續、低碳的共贏共好供應鏈打造永續競爭優勢。