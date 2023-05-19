AORUS GeForce RTX 4060 Ti與GeForce RTX 4060顯示卡擁有著強大的散熱能力和優異的性能表現。顯示卡採用技嘉WINDFORCE風之力散熱系統，搭載3個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、高效能純銅熱導管直接接觸GPU導熱、風扇停轉功能、以及screen cooling散熱等多種技術，讓顯示卡維持在較低溫的工作環境，並且提供更高、更穩定的產品效能。獨特刀鋒風扇加入奈米石墨烯潤滑油，可以延長壽命達2.1倍，達到接近雙滾珠軸承的耐用程度，同時也更為安靜。

AORUS顯示卡的優異性能得益於其電源設計和使用ULTRA DURABLE超耐久認證元件。這些元件讓顯示卡可以在展現高性能時並維持較低的溫度，保證了顯示卡的穩定性和可靠性。顯示卡採用了Dual BIOS設計，提供了靜音模式選擇，讓玩家享受更安靜的使用體驗。此外，AORUS顯示卡還具有航太等級PCB保護膜，可以延長使用壽命。

AORUS GeForce RTX 4060 Ti與GeForce RTX 4060顯示卡的外觀設計獨具特色，配備了RGB Halo三環燈，細膩的多彩光環深受DIY組裝玩家喜愛。玩家可以透過軟體自由調整各種燈光效果，展現出令人驚豔的獨特風格。此外，強化的金屬背板不僅可以提供優化的強度支撐，防止PCB彎曲下垂，同時也為整體視覺效果增添更多魅力。

技嘉GeForce RTX 4060 Ti與GeForce RTX 4060 GAMING OC是技嘉經典的人氣顯示卡，以其優越的性能和穩定性，加上電競風格的外觀設計，成為遊戲玩家最主要的選擇。銀白色調設計的GeForce RTX 4060 Ti 與GeForce RTX 4060 AERO OC顯示卡深受喜愛簡約風格的設計師和用戶的喜愛，尤其適合以淺色、極簡風格為主題的PC系統。 顯示卡側面LOGO設計採用了特殊材質，可以顯現出彩虹光紋的效果，增添個性化的風格。GeForce RTX 4060 Ti 與GeForce RTX 4060 EAGLE OC顯示卡帶有未來元素的設計，呈現獨特的個性化標誌，包括宇宙相關的圖形、符號、幾何圖形等。這些設計令顯示卡的外觀更加吸引人，讓用戶能夠輕鬆展現自己的風格和品味。

技嘉GAMING OC，AERO OC與EAGLE OC顯示卡同樣擁有多項先進技術，包括技嘉WINDFORCE風之力散熱系統、奈米石墨烯潤滑油、優異的電源設計和ULTRA DURABLE超耐久認證元件，讓顯示卡可以展現更高的性能，並維持較低的運作溫度。Dual BIOS設計提供靜音模式，讓玩家享受更寧靜的使用體驗。此外，GAMING OC和AERO OC兩款顯示卡有內建燈光，可透過軟體自訂不同色彩和模式，讓玩家展現獨特的燈光效果。升級強化的背板能夠提供優化的強固效果，同時也兼顧整體外觀設計。

此次技嘉科技推出的多款GeForce RTX 4060 Ti 與 GeForce RTX 4060顯示卡，提供卓越的超頻效能，讓玩家能夠享受更流暢、更高畫質的遊戲體驗。每張顯示卡都各具獨特的外觀與散熱設計，能夠滿足不同玩家的喜好和需求。此外，技嘉科技也將會提供WINDFOCE OC系列顯示卡，來滿足喜愛雙風扇設計、小機殼安裝需求與優異遊戲效能需求的玩家。技嘉科技GeForce RTX 4060 Ti 8GB系列將於 5月24日開始銷售。此外，GeForce RTX 4060 Ti 16GB和GeForce RTX 4060 8GB系列顯示卡預計將會在七月開始銷售。