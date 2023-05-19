報道指出，元宇宙業務短期內難以看到好的商業模式，盈利能力較差，加上百度轉向AIGC（人工智慧生產內容）相關業務，不願意向元宇宙業務投入更多資源，導致「希壤」被邊緣化。
百度「希壤」於2021年12月底發布，是首個大陸國產元宇宙產品，該產品打造了一個跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。百度表示，元宇宙尚處於非常初期的產業探索階段，其發展是循序漸進的，將由整個社區花費很長時間來共同構建並成熟。
界面新聞引述消息指出，百度集團副總裁、百度元宇宙業務「希壤」業務負責人馬傑已於近期離職，雖然「希壤」團隊並未解散，但前途並不明朗，部分人員已調職或離職。
報道指出，元宇宙業務短期內難以看到好的商業模式，盈利能力較差，加上百度轉向AIGC（人工智慧生產內容）相關業務，不願意向元宇宙業務投入更多資源，導致「希壤」被邊緣化。
百度「希壤」於2021年12月底發布，是首個大陸國產元宇宙產品，該產品打造了一個跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。百度表示，元宇宙尚處於非常初期的產業探索階段，其發展是循序漸進的，將由整個社區花費很長時間來共同構建並成熟。
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