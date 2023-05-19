桃園市新屋永安海螺文化體驗園區為行政院前瞻基礎建設計畫中桃園4大客家建設之一，花費4.5億元打造，去年3月才開幕，更將作為今年世界客家博覽會的副場館之一，去年10月才經歷漏水爭議，今日又爆出館內竟出現「室內瀑布」，也讓前朝建設再度引發質疑。桃園市客家局表示，今日海螺館因內部整理，休館一日。

桃園新屋永安海螺館19日遇到大雨，室內竟出現漏水瀑布。（詹江村提供／蔡明亘桃園傳真）

鋒面影響，中央氣象局19日持續針對桃園市發布豪雨特報，自18日深夜至今日上午，桃園各地都出現劇烈雷雨天氣。市議員詹江村指出，今日清晨3時許，海螺館內走道嚴重漏水，竟出現「室內下瀑布」景象，且海螺館去年啟用後才漏水過，仍經不起大雨。

詹江村直言，桃園新建公共工程漏水，幾乎已成為常態現象，包括新總圖、社會住宅、里民活動中心和游泳池等，都出現過室內瀑布，也顯現前朝鄭文燦市府工程品質疑慮。詹也質疑「以前你只發包桃園公共工程，現在當行政院副院長，發包的將是全國的公共工程，這樣的發包能力，可以擔任副院長嗎？」

桃園新屋永安海螺館19日遇到大雨，室內出現漏水瀑布，桃市府將請廠商進場修繕。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

對此，客家局回應，今日早上永安海螺文化體驗園區開館時，發現凌晨大雨後館內有部分公共區域漏水，立即通知新建工程處及原承包營造廠商前來館內了解情形，同時請清潔廠商進行清潔。

客家局說明，初步檢視結果為今凌晨豪大雨，導致排水系統宣洩不及，水勢沿通風管路進入天花板，由館內通道上方流下，接近中午時已無漏水，詳細情形將與新建工程處及原承包營造廠商於下周進行會勘，進一步詳細檢查、修繕，提供民眾良好遊憩環境。