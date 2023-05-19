台灣民眾黨提名柯文哲參選2024總統大選，柯文哲競選總幹事黃珊珊今天被問起，是否接受新北市長侯友宜拜會談「藍白合」，她強調，選舉要先訴求人民的信任，而不是自己去分配，「因為選民不會聽你的分配」。
黃珊珊今天在台玻大樓辦公室接受媒體聯訪，對於是否接到侯友宜將拜會的消息？黃珊珊表示，她個人沒有，但是任何人拜會，包括他們自己也會去拜會很多人，都是很正常的事。
至於若是整合型拜會，會接受嗎？黃珊珊直言，「我覺得選舉要先訴求人民的信任，而不是自己去分配，因為選民不會聽你的分配」。
台灣民眾黨提名柯文哲參選2024總統大選，柯文哲競選總幹事黃珊珊今天被問起，是否接受新北市長侯友宜拜會談「藍白合」，她強調，選舉要先訴求人民的信任，而不是自己去分配，「因為選民不會聽你的分配」。
黃珊珊今天在台玻大樓辦公室接受媒體聯訪，對於是否接到侯友宜將拜會的消息？黃珊珊表示，她個人沒有，但是任何人拜會，包括他們自己也會去拜會很多人，都是很正常的事。
至於若是整合型拜會，會接受嗎？黃珊珊直言，「我覺得選舉要先訴求人民的信任，而不是自己去分配，因為選民不會聽你的分配」。
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