民進黨宜蘭縣議會黨團發布聲明，盼陳歐珀能說明清楚。（民進黨宜蘭縣議會黨團提供）

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙案，引起社會與地方關注，據了解，陳歐珀在立院舉行記者會時，議會黨團成員都有在收看直播，但仍認為陳歐珀講不清楚，擔憂會被以「擠牙膏」式爆料，為免傷及基層士氣，黨團發布聲明，盼陳歐珀向社會大眾清楚說明。

民進黨在宜蘭縣有11席議員，黨團聲明稿11名議員都有簽名，11名議員中，挺歐、換歐的聲音都近半，挺歐議員認為，應該要給陳歐珀多點時間說清楚，認為要換歐的議員則認為，再不止血，恐將延燒到年底選舉。

聲明稿提及，區域立委提名權在中央黨部，中執會先前已於5月10日提名陳歐珀委員為本黨區域立委候選人，現地方基層黨員及縣民對於本黨立委提名人有所質疑，建請中央黨部儘速對本案進行相關調查及說明處理。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，在陳歐珀說明後，後續還是被人提出相關質疑，聲明的重點在於陳歐珀要對案情說清楚，避免讓黨員及關心的民眾議論紛紛，而傷及黨的基層士氣。他坦言，這件事爆發後，確實讓黨員士氣受到影響。