高公局提醒輪胎要顧，安全保固(高公局提供)

梅雨季來臨，高公局呼籲駕駛人行前務必檢查車輛雨刷功能及胎紋、胎壓是否正常，雨中行車亦請開啟頭燈、保持行車安全距離，以保護自身及他人安全。高公局強調，若遇水分來不及順著胎紋排開等「水漂現象」，應立即放開油門，緊握方向盤保持車輛向前滑行，自然減速直至恢復控制，切勿急踩剎車，以免打滑。

高公局表示，下雨時天色昏暗，雨點噴濺亦易影響行車視線，故雨天開車出門前，駕駛人務必先檢查車輛雨刷能正常運作，亦可開冷氣、除霧器或噴撥水劑，維持車窗及後視鏡良好視線。此外，若輪胎胎紋不足，高速通過潮濕或積水路面時，水分可能來不及順著胎紋排開，導致輪胎與路面間夾著一層水膜，此時車輛便容易失控打滑，稱之為「水漂現象」，十分危險；因此駕駛人也應確認胎紋及胎壓足夠再上路。

高公局另建議駕駛人，雨天行車時應開啟車頭燈，使其他車輛能清楚辨識自身位置，並與前車保持較大安全距離，非必要時避免變換車道；萬一行駛途中遇到「水漂現象」，須請保持鎮定並立即放開油門，緊握方向盤保持車輛向前滑行，自然減速直至恢復控制，「切勿急踩剎車，以免失控打滑。」

高公局提醒，依據「道路交通安全規則」第109條第1項第3款，汽車行駛遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。另「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路途中不得有輪胎任一點胎紋深度不足情形。如違反上述規定，可依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第6款及第16款，處駕駛人3000至6000元罰鍰。