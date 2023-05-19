周五亞洲交易時段，目前布蘭特期油和紐約期油均上漲約1%，收復了隔夜市場的失土。美國期油價格收復每桶72美元大關，本周以來上漲3.2%。

由於聯準會6月升息的可能性升高，以及受美元勁揚影響，周四美國期油跌1.33%，收在每桶71.86美元。布蘭特期油跌1.43%，收在每桶75.86美元。

加拿大最大的能源生產地艾伯塔省（Alberta）持續遭野火肆虐，其生產被打亂，進而使市場供應減少，可望給油價帶來支撐。產業研究公司Rystad Energy估計這場野火每天約影響24萬桶原油供應。

由於中國經濟復甦乏力以及聯準會政策前景不明，今年以來原油價格仍然下跌10%。

IG市場策略師Yeap Jun Rong表示，我認為市場一直在減少對美國倒債風險的押注，這帶動風險偏好升溫，並吸引部分布蘭特原油的逢低買盤。一旦我們度過這場美國債限風波，油價能否持續走高最終還是取決於基本面。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師則表示，聯準會可能再度升息，使美國需求轉弱的擔憂升高。

由於美國近來發布的經濟與就業數據意外強勁、府會兩黨在大限前達成債限協議的氣氛樂觀、銀行業的壓力似乎沒再進一步惡化，以及聯準會官員接連釋出偏向鷹派的訊息，使美國央行可能進一步升息的預期升高。

但也有分析師認為油價仍有上漲空間，因為全球第二大經濟體中國的需求可望在今年持續改善，應該能緩解抵消經合組織（OECD）成員國需求放緩的影響。