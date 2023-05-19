電視「星星知我心」真人版上映！法務部矯正署勵志中學一名17歲女學員國小1年級時，因為家庭因素擔心2名弟弟在家無人照顧，於是偷偷帶著2名弟弟上學，並將其中當時才4個月大的弟弟裝入書包，後來被老師發現，通報社會局處理，姊弟3人從此被安置而分散，這名姊姊近日方享這段故事，法務部長蔡清祥獲悉後相當不捨，承諾要替她尋親，目前2名弟弟在高雄兒少機構安置，高雄市社會局表示，若姊弟均有意願相會，將安排6月下旬暑假期間讓姊弟會合。

該名勵志中學17歲女學員在一場典禮上分享幼兒時困難經歷，表示當年才就讀國小1年級的她，因為爸爸過世，媽媽因故不在家，她要出門上學，擔心2名弟弟在家沒人照顧，因此就帶著2名弟弟，其中一名當時才4個月大的嬰兒，於是把這名弟弟裝進書包，一手牽著2歲弟弟到學校上學。

由於上課期間，書包內的弟弟發出聲音被老師發現，老師詢問下得知她的家庭狀況，當場心疼落淚，也立即通報社會局處理，姊弟3人從此被安置在不同家庭，自此斷了聯繫，至今已超過10年。

法務部長蔡清祥獲悉後十分不捨，承諾要幫她尋親，指示矯正機關與社福單位聯繫，看能不能找到2名弟弟。

高雄市社會局家防中心主任李慧玲表示，該名女學員當年因犯錯被法院裁定接受感化教育，到勵志中學就讀，後來媽媽帶著2名兒子南下高雄生活，不過因照顧情形不佳，加上媽媽狀況不好，社會局介入後，決定讓2名男童都安置在機構，而媽媽的生活情況目前仍需協助，甚至有時候會失聯，將請求法院裁定更改監護權。

李慧玲說，目前這2名被安置在高雄兒少機構的女學員弟弟，分別就讀國小3年級及5年級，2人平安健康、生活作息及就學情況一切正常，社工單位已將2名弟弟的安置狀況，透過法務部矯正署讓姊姊知道，讓她安心，也傳達姊弟若有意願見面，將會利用6月下旬放暑假時帶2名弟弟北上和姊姊相會。

李慧玲表示，目前只知姊姊就讀勵志中學，但是否今年畢業或對她狀況都還不清楚，加上社工單位也要找弟弟詳談，了解2人對姊姊的印象如何，是否有意願見面，如果有意願見面，社會局就會趁2名弟弟放暑假期間，最快6月下旬帶他們北上會面姊姊，讓失聯10多年的姊弟相會團圓。