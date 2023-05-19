全球第一座米奇米妮沙雕，突然現身新北市板橋區的新北市民廣場上，這一座高3米，寬5米的米奇米妮黃金沙雕，果然吸睛，很多民眾搶著跟米奇米妮拍照。原來這是2023福隆國際沙雕藝術季即將在6/9開展，搶先曝光的快閃沙雕。

根據福容大飯店福隆店的官方臉書消息，2023福隆國際沙雕藝術季已邁入第16個年頭，今年與台灣華特迪士尼共同打造全球唯一「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，將在6月9日至10月22日於福隆海水浴場盛大開展，為期超過136天的展期，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出65座主題沙雕，其中以迪士尼為主題的作品就有60座，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰各品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕，有米奇、白雪公主、復仇者聯盟、巴斯光年、星際大戰...等。

15位國內外沙雕師，合力打造出65座主題沙雕，其中以迪士尼為主題的作品就有60座，將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰各品牌經典角色與故事變成一座座的黃金沙雕。(戴志揚翻攝)

今年沙雕季展期自6/9起到10/22止，為期136天的展期以「迪士尼百年慶典」為主題，為搶推第一波的宣傳亮點，主辦單位於新北市民廣場(縣民大道與新站路交叉口)設置一座黃金閃亮的米奇米妮主題沙雕，上週末曝光之後，許多民眾經過看到都驚喜不已，來自內湖的莊先生表示：「這次是來市府洽公，沒想到會看到米奇米妮沙雕，非常驚艷！」，現場還有情侶跟著比姿勢拍照，也有大學生品頭論足地討論到底像不像! 更有小朋友指名說：「想看冰雪奇緣！還有復仇者聯盟！」顯然這座快閃沙雕，真的引起話題，大大提高了今年沙雕展的期待感。

福隆大飯店福隆店表示，自從快閃沙雕出現後，有許多民眾拍攝照片上傳至官方臉書，飯店也每天都接到訂房的需求，目前在粉專上也順勢推出即日起到6/9止，只要與快閃沙雕合照就能抽中免費參觀沙雕展！主辦單位也透露今年的主雕將會是高達8公尺的「白雪公主沙雕」，向1937年上映的第一部迪士尼經典長片致敬，主雕預計會動員十位沙雕高手一起打造，將白雪公主的經典場景一一刻畫出來，期待6/9沙雕盛大開幕後，民眾可以到福隆沙雕找到你最愛的迪士尼動畫經典場景與角色。