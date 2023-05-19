以大陸廣州南沙為起點，方圓100公里範圍內匯集了大灣區全部11座城市，地理位置讓當地享有「灣區之心」稱號。圖為南沙新區規畫展覽館的展示圖。（朱紹聖）

全球推進疫後經濟復甦之際，大陸國家主席習近平上月赴廣東調研，強調要把粵港澳大灣區建設做為廣東深化改革開放的大機遇後，大灣區一詞再次受到關注。記者此次從香港經由港珠澳大橋進入廣東珠海，隨即北上前進「灣區之心」—廣州市南沙新區，一探大灣區的發展現況。

2015年3月，大陸官方正式發布「一帶一路」文件，首次提出粵港澳大灣區概念，更在2017年3月將大灣區一詞首度寫入大陸政府工作報告，提升至國家戰略體系層面。在2019年2月公布的《粵港澳大灣區發展規畫綱要》中，更提出以香港、澳門、廣州、深圳4大中心城市，作為區域發展的核心引擎。

而談及大灣區，便不得不提港珠澳大橋。這座連接香港大嶼山、澳門和廣東珠海的跨海通道全長55公里，包括兩條分別長約6.7公里及5公里的海底隧道及3個人工島。歷時近9年時間，於2018年10月通車，它也是目前全世界最長的沉管隧道，以及世界跨海距離最長的橋隧組合公路。

旅客搭乘巴士抵達香港人工島，雖需下車帶著行李和隨身物品辦理出境，但也只需要用台胞證或相關證件讓機器掃描後即可通關。旅客再次上車後，約40分鐘車程便抵達珠海口岸，同樣需下車親自辦理入境及進行安檢。雖然大陸已完全解除疫情封控，但出入境仍須填寫健康申報並出示QR Code（俗稱黑碼），多出一道程序。

巴士隨即一路北上，抵達位於廣州市南端的南沙區。站在當地的最高處「建滔廣場」頂樓，市區全貌一覽無遺。

廣州南沙新區面積雖僅803平方公里、實際管理人口120多萬人，但以該地為起點，方圓100公里範圍內匯集了大灣區全部11座城市，地理位置讓當地享有「灣區之心」稱號。資料顯示，目前從廣深港高鐵慶盛站搭乘高鐵，35分鐘可直達香港西九龍站，大灣區「半小時交通圈」已初步建成。

在中美均推出自動駕駛出行服務的大陸公司「小馬智行」，在廣州也提供計程車道路運輸服務。（朱紹聖攝）

小馬智行提供服務的計程車，駕駛座上均有安全員隨行。（朱紹聖攝）

值得關注的是，成立於2016年底、全球首家在中美均推出自動駕駛出行服務的公司「小馬智行」，目前已在美國矽谷、北京、上海、廣州、深圳設立研發中心，其中國大陸總部正是設在廣東南沙。在複雜的城區公開道路中，小馬智行也已累積了超過1400萬公里（截至2022年7月）的自動駕駛路測里程。

目前小馬智行在北京、廣州等大陸城市也提供計程車道路運輸服務，但主駕駛座上仍需有安全員就位。車輛透過車頂探測器感知周遭車輛及行人，依循導航路線行駛前進，即便遇到突發狀況（如馬路三寶）也會繞開或是剎車，避免衝突風險。