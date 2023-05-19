部立苗栗醫院19日歡度48周年院慶。（苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

部立苗栗醫院19日歡度48周年院慶，院方發起捐血運動。（苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

衛福部苗栗醫院19日迎接48週年院慶，感恩大家攜手同心抗疫成功，幫助社會重返正常生活軌道，院方19日上午舉辦簡單隆重的慶祝大會，特別頒發致贈醫療物資捐贈人感謝狀，並頒獎持續守護民眾健康，在苗醫醫療團隊奉獻25年以上的資深員工，以及2023年優良護理人員、服務大使、微笑大使等獎項。

為肯定並感謝醫護人員，不辭辛勞守護鄉親生命與健康，尤其防疫期間，挺身在第一線堅守崗位奮戰，承受極大壓力和風險，包括衛福部醫福會副執行長李新民、立委徐志榮、苗栗縣長夫人陳美琦、醫師公會理事長李順安等，特別撥冗出席苗醫48週年院慶大會。

苗栗醫院院長李明輝表示，五月份因有著母親節和護師節，總讓人倍感溫暖和溫韾，而部苗的院慶日是每年的5月20日，更讓醫院員工滿懷歡樂與感恩之情，尤其是歷經3年多新冠疫情後再次舉辦，令人感到珍貴和興奮，感謝各界長官貴賓蒞臨共襄盛舉和鼓勵。

李明輝說明，部苗48週年院慶系列活動中，特別於5月18日晚上籌辦了一場戶外的星光晚會，讓平日上緊發條，為提供優質醫療服務，而努力打拼的醫護同仁們，難得有機會放鬆聚在一起，透過歡唱和遊戲節目，讓大家感情更為融洽且充滿正能量和活力。由於病人安全一直是苗醫非常重視的一環，因此晚會中，還安排了響應世界衛生組織（WHO）宣導病人安全的「橙色點燈」活動，呼籲大家共同關注病人安全議題，也期盼透過點亮橙色燈光，點亮希望與祝福，傳達人與人之間的溫暖與關懷。

秉持關愛社會、增進民眾健康精神，部苗歡院慶同時，與新竹捐血中心合作，從19日上午9時至下午4時，在部苗第一停車場，辦理「熱血苗醫、愛心第一」捐血活動。李明輝指出，捐血是非常有意義的事，不僅可以幫助他人，也可以促進自身新陳代謝、增加血液循環、使體內血液年輕化，可說是「助人、益己」的善行義舉，籲請大家投入快樂捐血人行列，捐血一袋，救人一命，幫助有需要的民眾。

此外，因應常有鄉親於住院時，提出請院方安排獨立單人、或較不被干擾的2人病床需求，因此部苗在醫療大樓2樓，規劃新增5床單人病房、6床雙人房，共計11床的急性病房，目前該病房硬體環境已竣工，預計今年8月中旬後啟用，將可提供民眾更多選擇和滿足需要，院方特於今日院慶大會，提早宣佈此項好消息，嘉惠鄉親。