類流感疫情升溫，據統計，北市5月7日至13日急診類流感就診達1784人次，占當周急診總就診人次10％，接近流行閾值11％，北市衛生局呼籲，類流感與COVID-19感染症狀相似，有發燒或呼吸道症狀建議先用快篩試劑檢測，如為65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高風險族群，有症狀時應儘速就醫。

北市5月7日至13日急診類流感就診達1784人次，占當周急診總就診人次10％，接近流行閾值11％。圖為北市聯合醫院。（張芷瑜攝）

衛生局表示，目前社區中流感與COVID-19共同流行，且感染後症狀相似，民眾如有發燒或呼吸道症狀建議先用快篩試劑檢測，如為65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高風險族群，有症狀時應儘速就醫，由醫師評估是否符合公費抗病毒藥劑用藥條件，降低併發重症風險。

衛生局說明，流感好發於每年12月至隔年3月，但今年5月流感疫情仍持續，衛福部疾管署已延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件至5月31日，「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」經醫師評估可開立流感抗病毒藥劑治療。

衛生局也說，流感症狀除發燒、咳嗽、肌肉酸痛、倦怠、流鼻水、喉嚨痛等呼吸道症狀外，也可能出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀，截至5月19日北市公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所共381家， COVID-19口服抗病毒藥物合約機構共103家，抗病毒藥劑庫存皆足夠使用2個月以上。

衛生局呼籲，隨COVID-19各項防疫措施鬆綁，民眾仍應留意流感等呼吸道疾病，做好手部衛生與咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩就醫並落實生病不上班、不上課，待症狀緩解，及未使用退燒藥物下，至少退燒24小時再返回上班上課。