大安分局長王寶章親自到大學教導學生識詐、防詐。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

大安分局長王寶章至國立台北教育大學參加通識教育講座。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警大安分局統計，從去年至今年3月止，受理的詐欺案件中，有21％的被害人是學生，尤其是大學生居多，而大安區大學林立，學生人數多達8萬人以上，為防止學生族群遭到詐騙，大安分局長王寶章特別重視，並親至國立台北教育大學參加通識教育講座，與學生以面對面座談會的方式，深入校園教導學生識詐及如何防詐。

王寶章在講座中分析，近期學生遭詐騙案件前三名分別為「解除分期付款」、「假網拍」、「色情應召詐財」，占57.1％，王寶章並針對詐騙集團常使用的詐騙話術及具體案列，教導學生認識歹徒的詐騙手法。

王寶章在現場接受學生提問，以深入簡出的方式教導學生要時時保持警惕，不要輕易相信陌生人的詐騙話術，更要時時保持冷靜，不要被詐騙分子所設計的情境話語所矇騙，提醒同學在使用網路時，應謹慎留意插播的廣告、訊息及不明網站，不應輕易點擊、瀏覽，或接受他人邀約即加入社群軟體或個人好友，避免成為詐騙集團設定的肥羊，尤其學生組群經常使用的網路書局或購物、拍賣網站，最常遭詐騙集團冒用，應冷靜接聽、掛斷電話向業者查詢，不要便宜行事逕行撥打或點擊詐騙集團提供的聯繫電話或網址，最重要的是撥打165反詐騙專線查証。