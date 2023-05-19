氣象局針對全台12個縣市發布豪大雨特報，提醒民眾外出攜帶雨具。（圖／擷取自氣象局官網）

鋒面影響尚未結束，氣象局今（19）日下午針對全台12個縣市發布豪大雨特報，花蓮縣、嘉義縣更要特別提防大雷雨。此外，有氣象專家指出，今日到深夜鋒面將滯留在中部，雖然其強度逐漸減弱，但還是會有「持續性強降雨」。

氣象局資料顯示，受到鋒面影響，各地易有突如其來的強降雨，持續時間為今日下午至晚間，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨範圍：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、花蓮縣；大雨範圍：基隆北海岸、新北市、雲林縣、台南市、屏東縣山區、台東縣、蘭嶼綠島

另外，氣象局也對台南市、高雄市發布大雷雨即時資訊，持續時間至今日持續時間至18時15分止，示警區域為：台南市南化區、高雄市美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區。

而嘉義縣、雲林縣的大雷雨則是持續到18時45分止，示警區域為：雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、水林鄉；嘉義縣：大林鎮、溪口鄉。

氣象局發布大雷雨資訊，台南、高雄等地到今晚18時15分前要提防雷雨。（圖／擷取自氣象局官網）

值得注意的是，臉書粉專《天氣即時預報》今日下午發文指出，「即刻至深夜：鋒面將滯留在中部」，預估到入夜後鋒面位置差異不大，但其強度逐漸減弱，也由於鋒面滯留，雷雨胞生成後容易往相同地區移動，造成「持續性強降雨」，北台灣的天氣越晚越好，苗中彰等地則易有大雷雨，南部則是平地多雲到晴、驟雨減少。