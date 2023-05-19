為維護行人安全，杜絕駕駛人路口不停讓行人，屏東縣警局配合警政署於5月起針對易肇事路口及路段，辧理全國同步暨局頒擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務，在僅僅2周執法行動中，就取締1460起違規案件，但昨日下午仍有行人行走斑馬線遭撞，警嘆，顯然「禮讓行人」的觀念尚未深入人心。

警方表示，取締4大重點項目包括路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車及取締道路障礙等。

行人行走斑馬線仍遭撞。(警方提供)

但屏東市18日下午，一位行人在穿越行人道時被一輛小客車撞到，造成輕微傷害，而肇事的原因是駕駛人在轉彎通過行人穿越道時未暫停並禮讓行人。

行人行走斑馬線仍遭撞。(警方提供)

警方指出，事故發生在下午4點多，李姓男子駕駛小客車從北向南行駛於屏東市瑞光路一段，在車輛轉彎時撞擊一位在行人穿越道行走的路人，儘管駕駛未飲酒，且行人僅受輕傷，但這起事件再次凸顯出行人安全的重要性。

屏東縣警局長蔡文峰表示，每一個人都是行人，也都可能是駕駛人，保障自身安全，亦要保障他人的安全。呼籲駕駛人行車時務必專注於前方，行經行人穿越道時應暫停確認無行人時再行通過，以共同維護路口行人安全。縣警局更將持續執法，並強化力度，以展現對行人安全關注和決心。