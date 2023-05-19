中國大陸外交部發言人汪文斌19日主持例行記者會。有記者問，七國集團峰會或將宣布針對俄羅斯的進一步制裁，以及俄羅斯總理米舒斯京此次訪華時機有何特殊考慮。對此，汪文斌表示，中方一貫反對沒有國際法依據和授權的單邊制裁和長臂管轄。中方歷來在平等基礎上與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿合作，中俄之間的合作不針對第三方也不受第三方干擾和脅迫。

汪文斌宣布：應中國國務院總理李強邀請，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京將於5月23日至24日正式訪問中國大陸。

汪文斌表示，「我們歡迎米舒斯京總理訪華。」訪問期間，雙方將就雙邊關係、務實合作以及共同關心的問題深入交換意見。除北京外，米舒斯京還將赴上海訪問。中俄作為最大鄰國和主要新興市場國家，兩國合作韌性強，潛力足，空間大。今年3月，大陸國家主席習近平成功國是訪問俄羅斯，兩國元首就下階段雙邊關係發展和各領域合作達成重要共識。期待通過米舒斯京總理訪中，進一步加強雙方合作，深化人文和地方交流，為世界經濟復蘇注入強勁動能。

有記者提問，米舒斯京將帶領一個商務團訪中，此訪時機是不是有什麼特別的考慮？

汪文斌指出，中方一貫反對沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。中方歷來在平等互利基礎上，同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿合作，中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫。