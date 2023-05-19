「柯珊配」有譜？柯文哲競選主軸曝光！ 黃珊珊：他會說到做到

民眾黨主席柯文哲將於明天在新北淡水滬尾藝文休閒園區舉行參選2024總統大選宣示記者會，宣傳主軸定為「Keep Promise 相信美好台灣」。柯文哲競選總幹事黃珊珊今表示，Keep Promise是他對於人民的承諾，他會說到做到，這是柯文哲的特色，柯文哲不是來消滅藍綠，而是在共融社會，一起為台灣找出新的出路，讓乾淨、廉潔成為台灣的新價值。

對於接任柯文哲競選總幹事，黃珊珊今天受訪表示，她上次出國之前，就加入團隊工作，她的選舉經驗比較多，從6屆的議員、2次立委、加上市長選舉，參加9次選舉，對選舉事務比較熟悉，可以給他們一些意見。

黃珊珊分析，這場大選跟以往選舉很不一樣，要有一些新的想法，接下這工作當然負擔也很沈重，相信這次做任何工作，會跟大家合作愉快，希望讓這場選舉，跟以往大家觀念裡面所想的不太一樣，讓乾淨、廉潔成為台灣的新價值。

對於柯文哲明日宣示記者會規畫，黃珊珊說，希望創造一個和諧的社會，一個國內大家能夠團結的台灣，最重要能夠爭取政黨和解、兩岸和平，在包容、團結的立場上，希望柯不是來消滅藍綠，而是在共融社會，一起為台灣找出新的出路。

黃珊珊表示，將宣示民眾黨會在接下來這段時間達到團結台灣的目標，盡力闡述信念，希望台灣不應該是一個分裂國家，應該內部團結一致對外。

黃補充，明天在淡水特殊的場域，海天一色，可以看到觀音山、淡水河、紅毛城，這裡就是多元包容的地方，希望讓所有台灣人民都相信他們的信念。

被問起「Keep Promise 相信美好台灣」是未來競選主軸？黃珊珊表示，因為剛剛開始參選，大家看到LOGO是柯文哲個人的形象，Keep Promise是他對於人民的承諾，他會說到做到，相信台灣政治人物很少數有人可以說的事情幾乎都做到，這是柯文哲的特色，說得出來的就一定會做到，相信在北市執政8年是可以信任的。

至於「相信美好台灣」，黃珊珊說，每個台灣人都希望有美好的環境、美好台灣，不希望每一天都看到汙糟糟，互相指責、謾罵的選舉，只要碰到選舉大家都過的焦慮，希望選舉也應該是看見美好台灣的目標與方向。

黃珊珊表示，還沒有所謂副手搭擋，到時候可能會有新的其他選舉主軸，正式登記參選的時候，一定有比較政策面的選舉主軸，目前是柯文哲個人參選意志的宣示。

有關競選小物規畫，黃珊珊則展示身上的衣服，她說，KP是LOGO，當時有6款，柯文哲挑了這一款，昨天晚上看到仿冒，還是要強調，明天官網會上線，下周會有正式記者會宣布應援小物，已經開立政治獻金專戶，捐款以後就會取得點數，點數可換取小物，且點數可以累計，第一波小物不是那麼喜歡，可以留到第二波做選擇。

黃透露，小物目前有8項，下周正式公布，衣服是台灣品牌，咖啡渣回收的機能服，這是台灣之光，大家買仿冒的幫不到柯文哲，下周就可以上網捐款，可以實質幫助到柯文哲。