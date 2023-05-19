全球經濟衰退雜音四起，日媒撰文示警，歐美從今年夏季至冬季陷入經濟衰退的可能性提高，為應對通貨膨脹的升息，導致美國地方銀行破產等金融動盪的風險擴大；中國方面，房地產業處於過度負債狀態也是經濟致命弱點。

《日經中文網》以「全球經濟衰退風險加強」為題發表文章，PNC金融服務集團的庫爾特·蘭金(Kurt Rankin)對美國經濟示警，因消費者和企業的活動在放緩，2023年下半年將出現經濟衰退；德國商業銀行的克里斯托夫·韋爾(Christoph Weil)也分析指出，歐元區經濟衰退的跡象在持續。

報導引述10位經濟學家預測指出，美國經濟10月至12月衰退的可能性為53%、歐洲為42%，日本到2024年初為30%。

至於中國經濟方面，房地產行業負債累累也是致命弱點。截至2022年底中國工商銀行等4大銀行的房地產行業不良貸款餘額年增6成，創近10年來歷史新高。

國際貨幣基金（IMF）則預估，今年全球經濟成長率將從2022年的3.4%降至2.9%，聯合國則將明年經濟成長預估下修0.2個百分點至2.5%，強調新冠疫情的影響仍拖累經濟復甦。