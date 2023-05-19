前立委郭正亮今（19）日發出聲明，稱被人檢舉損害黨譽，自行宣布退出民進黨，外界也都猜測，下一個「被自行退黨」的會是被戲稱「堅偉瑜」的黨籍立委高嘉瑜及議員王世堅。對此，郭正亮表示，高、王二人已經是黨提名的候選人，應該就會用不同方式處理，他們也應該沒有到這種程度；郭也表示，王世堅是很優秀的同志，之後也會繼續幫忙。

在郭正亮透過多位媒體人轉發退黨聲明後，許多網友紛紛回應，「期待甲魚」、「下一個會是誰？高嘉瑜」、「堅偉吳郭瑜少一隻，還有4隻，深綠的還不加起油來（吳子嘉已被開除黨籍）」。

郭正亮今日受訪時表示，民進黨台北市黨部收到黨員檢舉後，在5 月 16 日做出開除黨籍的決議，依規定會再送到中評會，這是針對他個人的第一個判決。

郭正亮也說，早在吳怡農擔任北市黨部主委時，吳就已經收到很多檢舉、還有人打電話到黨中央，但都沒有處理，這是政黨的判斷，民進黨本來就是一個言論自由的政黨，很多人會有不同意見，但送到執委會做出開除決議，這是第一次，那這就是黨內對於言論自由的展現。

對於下一個被開除黨籍的可能人選高嘉瑜，郭正亮回應，民進黨一直都有不同意見，也有不同程度的處理，現在王世堅、高嘉瑜都已經是黨提名的候選人，應該會用不同方式處理。

郭正亮也透露立委群組中有人認為，不一定會成案，因為還沒有到評委會和黨中央，也不一定會通過。但郭正亮表示，「但我沒有要選舉了」，就決定自行退黨，王、高二人應該沒有到這種程度，民進黨還是會容許某些不同言論，像是游盈隆、呂秀蓮等人也會有不同意見，這取決於這個政黨想要讓外界如何認知你。

媒體也轉達王世堅希望黨中央一定要挽留他，郭正亮也笑著回答，「世堅哥是非常優秀的同志，以後有我專長可以協助的地方，也一定會繼續幫忙他」，但自己已經做出決定，民進黨內像王世堅一樣優秀人才也還有很多，但真的不要太意識形態化。