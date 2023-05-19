《打開時空寶盒：嬉遊大園文化資產》圖文書，收藏具地方特色的人文風景，以精彩的圖文解說大園有形及無形文化資產。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市文化局19日辦理新書分享會暨贈書儀式，由大園區大園國小、竹圍國小、圳頭國小、后厝國小、沙崙國小、陳康國小代表接受贈書。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

《打開時空寶盒：嬉遊大園文化資產》是桃園第一本科普類的文化資產圖文書。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府去年起委託專業團隊，走訪大園挖掘文化資產與人文地景，從古蹟、考古遺址到民俗，作家及插畫家聯手創作文字與圖畫，描繪出大園在地文化資產圖文書《打開時空寶盒：嬉遊大園文化資產》。今新書分享會致贈逾500冊圖書給航空城區域內的小學生與相關單位。文化局表示，這也是桃園第一本科普類的文化資產圖文書，兼具知識及趣味性，盼讓文資教育種子，在大園城市發展中發芽茁壯。

文化局表示，桃園市大園區為國門首站，更有國家重大建設桃園航空城計畫，為推動地方文化資產知識普及化，委託「半隻羊立體書實驗室」擇定大園的有形與無形文化資產，包括市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」、市定考古遺址「大園尖山考古遺址」、民俗「竹圍福海宮飛輦轎、過金火」、歷史建築「尖山配水池」等。

透過作家簡士傑的轉譯，搭配插畫家李信慧的圖畫世界，讓原本生硬的文化資產知識，以顯淺易懂方式，融入孩子的學習生活，向下扎根、貼近生活，累積對家鄉的認同情感。

《打開時空寶盒：嬉遊大園文化資產》圖文書中不僅介紹文化資產的歷史脈絡、地方故事，更蘊含人文社會科學的教育知識。文化局說明，從大園國小師生經歷的考古發掘現場工作、陳康國小與空軍基地的軍史背景連結、竹圍國小與福海宮輔信王公信仰的緊密關係，將在地民眾熟悉的場景與知識建立連結。

今日文化局辦理新書分享會暨贈書儀式，由大園區大園國小、竹圍國小、圳頭國小、后厝國小、沙崙國小、陳康國小代表接受贈書，作者與繪者也現身分享創作過程。

文化局也規畫在桃園航空城區域內的小學，辦理6場專書推廣系列活動，和在地學童分享書中內容，引導學童從生活環境出發，關心身邊變遷中的城市地景。

文化局也提到，《打開時空寶盒：嬉遊大園文化資產》是桃園第一本科普類的文化資產圖文書，兼具知識性及趣味性，首刷1200本，歡迎市民至市內各公共圖書館借閱，或上桃園市政府電子書平台線上閱讀，共同感受大園的歷史文化之美。