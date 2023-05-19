基隆女中亦為本次國中會考考場。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆高中考場，校長鍾定先（左二）檢視考場情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

今年度國中教育會考將於20日登場，其中基隆考區考場分別設在基隆高中、基隆女中及海大附中等3校。因應「嚴重特殊傳染性肺炎」由法定傳染病第五類降為第四類，試場也調整相關應試作為，不強制配戴口罩，並開放家長陪考。

基隆市教育處指出，本年度國中教育會考全國試務會日前針對今年國中教育會考公告取消事項，包含：未佩戴口罩及未通報罰則、進入考場之體溫量測、疫苗施打規範、提供口罩及隔板、COVID-19 篩檢陽性及中重症考生應試資格限制等。

教育處說，配合疫情降階，開放家長可進入考場，但建議篩檢陽性家長不宜陪考；各考場仍維持校內外部環境清潔、消毒作業，並於各出入處提供消毒用品以供手部清潔使用，讓學子們能夠安心應試。

本次基隆考區的考場分布，特殊生試場及暖暖、明德、南榮、建德、百福與碇內國中等6校的考生，試場在基隆高中，總應考人數853人；另中山、安樂、銘傳、信義、成功及武崙國中等6校試場則是在基隆女中，總應考人數993人；二信、聖心、八斗、中正及正濱國中等5校試場則是在海大附中，總應考人數855人。

教育處提醒，今年國中教育會考COVID-19篩檢陽性及中重症考生向考區試務會申請並經同意後，可於通風良好之第二類備用試場應試；另外，考試當天經護理人員確認為發燒或有嚴重呼吸道疾病等具感染可能之考生，亦移至第二類備用試場應試。

今年國中教育會考成績單將於6月9日寄發，並開放網路成績查詢；若需申請成績複查，則於6月11日、12日，上午9時至下午4時開放辦理。