新竹市19日凌晨3點多持續強降雨，市區多處嚴重積水，新竹棒球場也十分嚴重，連室內的球員休息室、辦公室、會議室與地下停車場都有淹水。市府實地確認後，工務處已請廠商改善棒球場室內淹水，並要求盡快將無法自然排放的積水抽除，強調新竹市長高虹安會扛起責任，陸續加速處理。

市府發言人施淑婷今也到棒球場了解積水情況，她表示，從今日新竹市大雨，新竹棒球場連室內都大積水就知道，過去幾個月市府盤點新竹棒球場的諸多缺失，和廠商來回開會協調，重新設計施工書圖，耗費不少時間成本，為的就是能真正完整改善。

施淑婷說明，自去年起清查盤點，就發現棒球場問題很多，如此高額的預算工程，絕不能頭痛醫頭腳痛醫腳，現任市府團隊希望能找到方式徹底解決問題，也正積極引入國際專家輔導，不只棒球場，前市府大量公共工程出現嚴重問題，現任市府都必須要負責任盤點並解決。

施淑婷表示，一場大雨，從下水道排水到棒球場到永恆之丘，看到更多必須要儘快解決的問題，高虹安也會扛起責任陸續加速處理。