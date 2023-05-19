有民眾發現水碓窠溪今(19)日早上又出現大量泡泡，新北市議員李宇翔痛批五泰林地區的河流三不五時就遭汙染，新北市環保局每次都強調積極稽查，但永遠都有下一次；對此環保局表示，日前已發現涉嫌重大的洗衣廠，倘有違反《水汙染防治法》最重可處2000萬元罰鍰，現先以未依規定登載現場操作狀況及放流槽未使用消泡劑去除水中泡沫告發，最高可處600萬元以下罰鍰。

李宇翔指出，五泰林境內每隔兩三天，林口溪、大科溪、五股坑溪、御史坑溪、水碓窠溪等溪流都會輪流出現泡泡汙染，逢雨更是頻繁，然而每次環保局都表示積極稽查，結果永遠有下一次，鄉親甚至自嘲泡泡已陪伴他40年了，有時還有泡泡飄在空中進入民宅。

環保局表示，獲報五股區水碓窠溪出現大量白色泡沫汙染河川後，隨即跨局處與五股區公所、林口區公所、環保局清潔隊及稽查科等單位就近從水碓窠溪上下游夾擊查緝，同仁抵達時發現，河面沖刷處確實有白色泡沫，經採集水體樣品水色略濁，量測pH值為8.25、水溫24.1°C、快篩檢測未發現有重金屬及急毒性反應，但以介面活性劑快篩檢測數值確有反應。

環保局指出，目前已鎖定可疑洗衣業者進場深度稽查，現場發現該廠最終放流槽確有殘留洗衣泡泡之異常情況，已採集水樣送檢釐清汙染關聯性，將依水樣檢測結果從重處分，且發現該廠未依規定登載現場操作狀況及放流槽未使用消泡劑去除水中泡沫，將依違反《水汙染防治法》，最高可處600萬元以下罰鍰。

環保局呼籲，業者切勿心存僥倖，一旦破壞汙染環境，必將從嚴從重處分，絕不寬貸，後續環保局亦將加強派員巡查，避免再有異常排放廢水致汙染水體情事發生，另外水汙染案件的汙染跡證稍縱即逝，尤其無良業者趁大雨偷排時，汙染物更容易隨水流沖刷消失，立即通報有助於相關人員掌握時效蒐集證據與溯源追查，提升破案機率。

環保局強調，呼籲民眾發現環境汙染案件，第一時間請撥打1999市民服務專線報案，環保局將即刻派員前往查處，將不肖業者繩之以法。