為兌現對弱勢孩子允諾的「九族文化圓夢之旅」，成立已經20年的「台灣行動菩薩助學協會」將首度在中央公園舉辦「為愛圓夢－公益路跑野餐日」活動，號召民眾一起來路跑、健走、野餐，公益所得並將作為九族圓夢費用及助學金。台中市府運動局長李昱叡肯定協會回饋社會、做好公益的信念。

公益路跑野餐日活動記者會，19日在彰化後寮國小學生的烏克麗麗演奏聲中開場，主辦單位行動菩薩助學協會指出，會員數從剛開始僅47人、到現在已近8000人，20年來累計助學上萬人次學生，今年適逢協會成立21年，特別籌備「2023愛一直都在」系列活動，並將首次舉辦路跑。

行動菩薩助學協會理事長陳武華表示，目前協會助學範圍包括國小、國中及高中的發願成才，其中高中端教導孩子們泥作、漆藝、水電及木作等，讓孩子們畢業能銜接就業市場；今年又特別規畫公益路跑活動，預計號召5000人參加，透過健康的路跑籌募經費，也吸引會員加入，未來更盼持續推廣，為社會奠定良善價值。

活動發起人張麗莉則說，過去協會與接受助學的孩子每兩年分別舉辦相見歡、探訪活動，2年前曾承諾帶孩子們去九族文化村，無奈因疫情作罷，現在疫情解封，透過路跑盼把愛傳遞下去，也幫孩子圓「九族之旅」這個夢想。

李昱叡強調，市府積極推動社會公益與運動發展，去年就有包括北屯、太平等4座國運中心啟用，今年包括烏日全民運動館、足球園區都已動工，致力於優化台中運動環境；中央公園是市府推動觀光、休憩的重要場域，參與活動者來此路跑，宛如徜徉在都市綠洲。