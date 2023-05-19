副總統賴清德日前指「房價正在降」，引發輿論譁然，內政部長林右昌也提油救火稱，「年輕人買不起房是沒規畫」，勞動部政務次長李俊俋昨又說，不僅青年買不起房、中高齡也買不起房，但如果到嘉義大概都買得起，歡迎大家到嘉義買房。國民黨立委李貴敏痛斥，民進黨的接班世代無能無力為青年解套就算了，怎麼個個都是這種「何不食肉糜」的個性？竟然連一點最起碼的同理心也都沒有？

李貴敏表示，還記得民進黨執政承諾「年輕人的未來是政府的責任」，但7年過去了，房價越拉越高、年輕人低薪如一灘死水，青年失業率高漲，25歲以下的青年近半月薪領不到3萬元，別說買不起房了，依據今年4月份主計總處公布房租類消費者物價指數（CPI）年增率2.34％顯示，更創下27年來同期的新高。

李貴敏說，看看面對年輕人壓抑房價的訴求，副總統賴清德說的是「房價現在在降」；主管居住政策的內政部長林右昌更稱年輕人不是真的買不起房，是沒規畫；而勞動部政務次長李俊俋除了附和房價在降外，甚至建議台北買不起可以到嘉義買房，民進黨的接班世代無能無力為青年解套就算了，怎麼個個都是這種「何不食肉糜」的個性？竟然連一點最起碼的同理心也都沒有？

她強調，從前幾年開始，房價飛漲就不光是雙北的特殊現象，中南部、高屏一帶更是漲得讓人步步驚心，就連房租中南部也是猛漲，綠色官員只要看看街訪，就可以發現許多年輕人已經打算當起不婚、不生、不買房的躺平族。家庭經濟條件好一點，有心買房的，就要接受可能退休還在繳房貸的困境。問問年輕人是否買的起房，竟有「存到死可能有機會」的回答，如今民進黨政府的官員們難道真的跟台灣民眾活在不同的平行宇宙中嗎？

李貴敏直言，真虧李俊俋回答她質詢時還說，自己50幾歲在台北也買不起房子，以企圖幫政府失敗的政策卸責。但是房價高漲不該是全民共業，不就是政府施政無方導致問題越來越嚴重？況且李俊俋也太客氣了吧，和民進黨同一掛，可說享盡權力資源，就算敗選了有高官可做，曾愁過失業問題嗎？坊間有關酬庸及肥貓的消息此起彼落，哪用得著和一般青年一樣為五斗米折腰？為低薪、居住難題所苦？