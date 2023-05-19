53歲徐姓男駕駛小貨車起步左切，與同向直行之普重機23歲林姓男騎士發生碰撞，林男受傷倒地。（圖／警方提供）

新北市汐止區大同路二段與信義路口，今（19）日12時51分許發生一起車禍，員警獲報趕赴現場了解，現場為53歲徐姓男駕駛小貨車於大同路2段與信義路口路邊臨停卸貨後，起步左切沿大同路2段往台北方向行駛時，與同向直行之普重機23歲林姓男騎士發生碰撞，林男受傷倒地，送內湖三軍總醫院就醫，雙方經檢測均無飲酒。

53歲徐姓男駕駛小貨車起步左切，與同向直行之普重機23歲林姓男騎士發生碰撞，林男受傷倒地。（圖／警方提供）

初步了解，林姓男騎士全身擦挫傷，員警到場依規定處理並指揮疏導管制，現場目前已排除並恢復交通順暢。