新北市汐止區大同路二段與信義路口，今（19）日12時51分許發生一起車禍，員警獲報趕赴現場了解，現場為53歲徐姓男駕駛小貨車於大同路2段與信義路口路邊臨停卸貨後，起步左切沿大同路2段往台北方向行駛時，與同向直行之普重機23歲林姓男騎士發生碰撞，林男受傷倒地，送內湖三軍總醫院就醫，雙方經檢測均無飲酒。
初步了解，林姓男騎士全身擦挫傷，員警到場依規定處理並指揮疏導管制，現場目前已排除並恢復交通順暢。
新北市汐止區大同路二段與信義路口，今（19）日12時51分許發生一起車禍，員警獲報趕赴現場了解，現場為53歲徐姓男駕駛小貨車於大同路2段與信義路口路邊臨停卸貨後，起步左切沿大同路2段往台北方向行駛時，與同向直行之普重機23歲林姓男騎士發生碰撞，林男受傷倒地，送內湖三軍總醫院就醫，雙方經檢測均無飲酒。
初步了解，林姓男騎士全身擦挫傷，員警到場依規定處理並指揮疏導管制，現場目前已排除並恢復交通順暢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。