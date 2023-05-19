本季經常帳順差較上(111)年同季減少122.0億美元，以下就經常帳主要項目進一步說明。

(一)商品貿易順差120.3億美元，較上年同季減少80.3億美元，主要係全球景氣趨緩及廠商去化庫存效應，出口續為負成長；進口亦因國際原物料價格下跌及出口引申需求疲弱而減少。整體而言，出口減額大於進口減額。

(二)服務收支由上年同季之順差48.4億美元轉為逆差17.2億美元，主要係貨運收入減少及旅行支出增加。

(三)初次所得順差98.3億美元，較上年同季增加28.4億美元，主要係居民對外直接投資所得及銀行國外利息收入增加。

(四)二次所得逆差11.4億美元，較上年同季增加4.6億美元，主要係贍家及工作者匯出款增加。

至於金融帳方面，首季金融帳淨資產增加121.9億美元，以下就金融帳主要項目予以說明。

(一)本季直接投資淨資產增加33.5億美元。其中，居民對外直接投資淨增加55.7億美元，外資來台直接投資淨增加22.2億美元。

(二)證券投資淨資產增加179.5億美元。其中，居民對外證券投資淨增加264.0億美元，主要係銀行部門增持國外債券；非居民證券投資淨增加84.5億美元，主要係外資增持台股。

(三)衍生金融商品淨資產增加5.5億美元，主要係其他金融機構支付衍生金融商品處分損失，負債減少。

(四)其他投資淨資產減少96.6億美元，主要係民間部門匯回國外存款。