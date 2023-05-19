中國當局對美思明智以及美國管理諮詢公司貝恩（Bain & Co）、中國諮詢公司凱盛融英（Capvision Partners）展開調查，令那些與中國打交道的公司脊背發涼、人人自危。北京當局準備在7月實施更加嚴格的反間諜法，但許多公司並不清楚「紅線」在哪裡。

迅速將人員撤出香港突顯出中國的整肅行動讓一些在這個全球金融中心的企業有多麼不安。消息人士透露，基於中國警方調查的不確定性，過去幾個月來美思明智集團的人員調動是為了確保員工安全的臨時措施，影響包括調查人員和香港辦事處負責人等約六名員工。

雖然中國當局沒有詳細說明對美思明智集團進行調查的範圍。但知情人士透露，一直到今年該公司都在就供應鏈中可能存在與新疆強迫勞動相關的問題進行企業盡職調查。

路透社無法確定該諮詢公司在這方面的調查工作是否引來中國警方調查，但在中國的跨國盡職調查公司至少有另外兩名公司高層透露，最近中國當局已經明確警告他們不要從事此類工作。