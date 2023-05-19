竹仁國小軟網隊將代表中華民國赴日比賽，但百萬經費尚無著落，讓校方很苦惱。（竹仁國小提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北市竹仁國小軟網隊為夢想苦練，今年榮獲全國青年盃中小學軟式網球錦標賽國小男子乙組第1名。將代表中華民國前往日本參加山中湖盃國際青少年軟式網球錦標賽，預計8月前往，但出國經費需要100萬元，校方表示，為讓孩子們安心打球，且有的孩子是來自弱勢家庭支援不足，期盼社會各界能伸出援手，幫助孩子們圓夢、拚向國際。

竹仁國小軟網隊2005年成立，至今發展18年，旨在培養軟網界明日之星，過去在2008年起，陸續代表中華民國赴海外比賽，近幾年因疫情才暫停。今年解豐厚，竹仁國小在全國青年盃中小學軟式網球錦標賽國小男子乙組第1名，取得赴海外比賽資格，讓11名小將興奮不已。

校長葉若蘭表示，竹仁國小以健康促進為主軸，發展許多社團活動，軟式網球也是社團之一，學生表現相當爭氣，在2008年、2011年、2013年、2014年以及2017年均曾代表國家出征國際賽，甚至在2017年還抱了冠軍回台。

不過葉若蘭坦言，學校沒有多餘的經費提供學生遠赴海外比賽，過去的經驗都是透過外界資源進駐，才能順利成行。此次共11名選手預計在8月前往日本9天，整個行程費用約在百萬元，光機票就要33萬元，加上食宿、交通、手續、雜支等等項目，所費不貲，實在無力負擔。

「希望學生們安心打球。」葉若蘭表示，站在校方立場，不希望孩子煩惱經費之事，也不會讓孩子們知悉費用需另外籌措，校方會盡全力尋覓外界資源，自己也找上公部門以及民代幫忙，盼望外界能為這些已達國際水準的小選手們推一把，圓他們為國爭光的夢想。