為維護行人交通安全，加強民眾正確觀念，北市警南港分局利用「南港警 向陽讚」臉書粉絲專頁，舉行有獎徵答活動，希望透過互動的方式，宣導汽、機車用路人行經行人穿越道及轉彎時，應暫停讓行人優先通行，以避免交通事故產生。
為洗刷行人地獄污名，全國同步實施路口安全大執法，南港分局表示，將針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等4大重點加強嚴格取締，展現對行人安全的重視與執法決心。
南港分局表示，為避免民眾荷包受損及造成行人危害，車輛駕駛人行經路口時應遵守「慢-接近路口，減慢速度」、「看-隨時擺頭察看左右後方有無人車」、「停-暫停，讓行穿線的行人先行」，行人亦應「停-穿越道路前先停下，在安全處等候」、「看-左看右看再左看，注意轉彎車」、「聽-隨時聆聽四方車輛聲音來向」，防止事故發生。
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