力麗、宏益、集盛、聯發紡等廠4月合併營收的年衰退率都超過35％以上。

力麗指出，加工絲、紗線等化纖產品的景氣指標要看成衣產業的接單狀況。而現在成衣代工廠的訂單多是以短、急單為主，對紡纖原料的需求也是量少、多樣為主。

力麗、集盛、宏益、聯發紡目前手中訂單能見度多在1.5～2個月，需求不穩定，產線稼動率自然拉不起來，市場估計，生產都處於損益兩平或虧損邊緣，獲利不易。

全球品牌服飾廠庫存去化仍在進行中，加工絲、紗線廠指出，要取得長單的數量已比過去往年至少掉了3～4成。需求減少下，營收獲利的波動性也大。

目前市場景氣比年初預期還差，且客戶訂單狀況不明朗，預期要待第二季底，品牌客戶才會有較明確的下單走向。

力麗、集盛認為，第二季的營運已趨於保守，整體化纖產品的市況要待第三季才有逐步向上的趨勢。不過，下半年的營收獲利表現一定會優於上半年。