台南市長黃偉哲（米黃夾克者）主持安南區全民運動館動土儀式。（程炳璋攝）

台南市安南區在九份子重畫區建立1座全民運動館，是全台唯一以高腳屋造型設計的運動場館，19日下午3時舉行動土儀式，2年後完工啟用，將委外經營，居民期待場館提供便利的運動空間，帶動地方運動休閒風氣。

安南區的全民運動館選址在九份子重劃區，是台南市第2座公有運動場館，建築體1分為2，在滯洪河道兩邊，各蓋1棟場館，以空橋橫跨河道連接，仿早期在地「扛厝走溪流」的特色建築竹籠茨，打造全台唯一高腳屋造型的運動場館。

兩棟建築體皆為2層樓高，A棟設有韻律教室、健身房、瑜珈室，B棟有1座籃球場、4座羽球場與全齡體能訓練場，只差沒有游泳池場地。建築設計總經費高達2.6億元，其中由中央前瞻經費補助1億元，其餘地方政府自籌，預計114年10月落成啟用。

安南區全民運動館受到地方居民重視，19日動土施工，有10多名議員、20個里長到場，居民對場館的外貌、設施十分關心，認為是帶動社區運動風氣的關鍵。

台南市長黃偉哲主持儀式，稱讚這棟沿河道兩邊興建的建築體，可媲美全台最美的公立運動場館，將是在地漂亮地景，有望成為安南區新地標。

黃偉哲透露，在安南區運動場館動土之後，就輪到新營區運動場館，兩座是台南市唯二爭取到中央補助經費的場館，另外還有永康區、歸仁區都正在爭取興建。