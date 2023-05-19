屏東科學園區19日動土，但屏東縣議員黃明賢質疑，園區重點產業之一的太空科技產業招商情形嚴重落後，呼籲縣府應全面檢討，努力推動屏東產業園區發展，別只停留在畫大餅的階段。對此，屏縣府城鄉處長李怡德回應，要對自己有信心。

黃明賢指出，目前與屏東科學園區簽立雙方合作備忘錄的科技廠商只有8間，並不代表廠商正式進駐，且廠商背景大多偏重於材料工業與智慧農醫，太空科技相關廠商目前尚無任何進展，他質疑在缺乏產業專業人才與群聚效益不明顯的劣勢下，屏東科技園區的太空產業發展藍圖，是否只是停留在畫大餅的階段？

他說，今天是屏東科學園區開工的日子，理應是普天同慶、共頌讚歌，但畢竟這園區乘載著屏東縣民的諸多期待，產業界希望透過科學園區的設置，能帶動產業升級；勞工期待能獲得更多高薪的工作機會；父母與年輕人也期待能夠結束北漂的日子。

因此寧可當一隻烏鴉，透過質詢，真的非常憂心屏東科學園區的未來，希望縣政府不要辜負縣民期待，好好努力將屏東科學園區的三大產業發展起來，同時也不要忘了AI人工智慧，將是未來30年的重要產業，我們也能努力朝此方向前進。

對此，李怡德說，2020年拍板的屏東科學園區，經過開發及環評審查通過，也正式動土，下月就會有場公開招商活動，各部會都在跟時間賽跑，國科會也承諾會用盡最大力量，把最優秀人才帶進來，真的要對自己有信心。