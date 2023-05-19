前鎮警舉辦鄰長座談會。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

詐騙手法千奇百怪，高雄市前鎮警走入區里，提供里長的左右手「鄰長」最新的詐騙手法，根據經驗分享，發現鄰里內最常接觸到假冒親友的電話，打著「姪子」、「姪女」名號，由於長輩因疼惜晚輩，也不好意思多問，常常未經查證就馬上匯款，事後向本人求證才發現遭詐騙，遭詐騙對象大多落在年齡50至70歲之間。

高雄前鎮分局轄內共有59里，1298鄰，人口約18萬，近年來詐騙手法不斷推陳出新，如何讓前鎮區的民眾第一時間知悉最新的詐騙手法，不是件容易的事，除了在LINE社群、臉書網路宣導外，前鎮分局利用「社區治安座談會」，提供里長的左右手「鄰長」最新的詐騙手法，讓識詐概念深入鄰里街坊，希望運用婆婆媽媽、樓頂樓腳的力量，把識詐的概念傳播出去。

經現場出席的鄰長經驗分享，鄰里內最常接觸到假冒親友的電話，打著「姪子」、「姪女」名號，假冒身分向舅舅、舅媽借錢周轉，身為長輩因疼惜晚輩，也不好意思多問，常常未經查證就馬上匯款，事後向本人求證才發現遭詐騙，與165資料庫大數據分析的「猜猜我是誰」詐騙類型，遭詐騙對象大多落在年齡50至70歲之間。

希望藉由提供最新詐騙手法，幫助鄰長識詐，於鄰里執行守望相助工作時，將識詐觀念加以宣導，相信更能深入社區每一個角落。