大陸國家發展改革委微信公眾號19日消息，中國－中亞峰會期間，大陸發改委主任鄭柵潔與吉爾吉斯交通和通信部部長捷克巴葉夫、烏茲別克交通部部長馬赫卡莫夫18日簽署了《中華人民共和國國家發展和改革委員會、吉爾吉斯共和國交通和通信部、烏茲別克共和國交通部關於就中吉烏鐵路建設項目（吉境內段）可行性研究三方聯合評審達成共識的諒解備忘錄》，顯示專案可行性研究工作已接近尾聲。後續，三方將在可研基礎上進一步深化研究合作。

此前陸媒報導，中吉烏鐵路是中歐班列南部通道的重要組成部分。中吉烏三國早在1997年便就修建一條聯通三國的鐵路項目簽署備忘錄，此後始終未有實質進展。據悉，中吉烏鐵路建成後，自東亞到中東和南歐的鐵路運距，將較目前縮短約900公里，用時節省7天至8天。中吉烏鐵路還將推動中亞國家交通基礎設施的發展，為中亞國家提供進入波斯灣和太平洋港口的便利條件，並促進中亞自然資源的開發和利用。

大陸發改委此前消息，根據三方商定的工作計畫，中吉烏鐵路項目正在進行可行性研究外業勘察工作，相關工作於2022年8月2日正式啟動，由中鐵第一勘察設計院180多名技術專家實施。截至目前，重點方案路線調查及沿線測繪已完成，地質勘探等其他各項工作正在按既定工作計畫有序推進。如進展順利，全部可研工作按計畫將於2023年6月底前完成。