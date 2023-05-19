近年多個行業頻頻喊出缺工，尤其是內需服務業，截至今年3月，中高齡者勞參率已達66.05％，高齡者勞參率達9.89％、雙雙創下近年新高，但相較於世界主要各國仍偏低，勞動部因此結合數個部會推動為期3年、98億元的「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，盼協助30萬名以上中高齡者及高齡者就業，並希望把中高齡者勞參率提升至70％，但高齡者勞參率則未訂定目標。

勞動部勞動力發展署表示，計畫包括消弭年齡歧視、打造友善安全職場等3大目標、6大面向、24項就業促進措施及81項具體作法，依據不同年齡規劃對應策略，如針對55歲以上者提供就業獎勵及再就業準備協助；公布適合銀髮者的工作，配合就業獎勵鼓勵僱用；持續佈建銀髮人才資源中心及服務據點提供各項專案協助，及連結各部會網絡資源，開發潛在勞動力及與友善適性職缺；訂定不同產業與職業之職務再設計服務指引，精進職務再設計服務；客製化高齡訓練專班免費參訓。

除了勞動部外，計畫也將其他部會納入推動禁止年齡歧視宣導，共同開發工作機會，充實退休人才資料庫，也將建置「中高齡者及高齡者就業促進資源整合網」，整合相關就業資源，供民眾便捷運用。